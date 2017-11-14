Глава Всемирного банка: Мы делаем ставку на Украину

Всемирный банк работает с МВФ, чтобы увеличить поддержку, предоставляемую Украине, сообщил его глава Джим Йонг Ким

Всемирный банк (ВБ) своей поддержкой делает одну из крупнейших в мире ставок на успех реформ в Украине и плотно сотрудничает с Международным валютным фондом для увеличения поддержки. Об этом сообщил глава группы Всемирного банка Джим Йонг Ким в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, пишет УНИАН.



"У нас есть лимиты поддержки, и в случае с Украиной мы превысили этот лимит... И мы плотно работает с МВФ для того, чтобы еще больше увеличить поддержку. На самом деле, мы делаем ставку на Украину, на процесс реформ, и эта ставка - одна из крупнейших в мире", - сказал президент ВБ.



По словам Джим Йонг Кима, Всемирный банк доверяет премьер-министру и президенту Украины в проведении реформ в стране.



"Мы верим в премьер-министра, в президента Украины Петра Порошенко, и в успех реформ", - подчеркнул президент Всемирного банка.



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