Межбанк закрылся котировками доллара 26,47/26,49
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,47, максимальные - 26,52. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,49, максимальные - 26,54.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4442/0,4448, к закрытию котировки составили 0,4413/0,4421.
Торги по евро начались с котировок 30,9848/31,0082, к закрытию котировки составили 31,1075/31,1283.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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