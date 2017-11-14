Межбанк закрылся котировками доллара 26,47/26,49

Во вторник, 14 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,51/26,53, к закрытию котировки составили 26,47/26,49

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,47, максимальные - 26,52. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,49, максимальные - 26,54.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4442/0,4448, к закрытию котировки составили 0,4413/0,4421.



Торги по евро начались с котировок 30,9848/31,0082, к закрытию котировки составили 31,1075/31,1283.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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