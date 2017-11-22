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Госаудитслужба нашла тендерных нарушений на 28 млрд грн

22.11.2017 11:54
Половина тендеров в Украине проводятся с нарушениями, сообщила глава Госаудитслужбы
Лидия Гаврилова, фото: Facebook

В Украине с нарушениями проводится около половины тендеров. Об этом в эфире Эспрессо заявила председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова

По ее словам Госаудитслужба за 10 месяцев 2017 г. проверила свыше 2,5 тыс. тендерных процедур на 38,6 млрд грн.

"Мы установили, что из объема в более чем 2,5 тыс. процедур почти половина проведена с нарушениями законодательства. Соответственно, на 27,9 млрд грн были нарушения законодательства закупок", - сообщила Гаврилова.

Как сообщалось ранее, суд подтвердил, что Укрзалізниця, проведя тендерную закупку, переплатила 92 млн за дизтопливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: аудит, Тендеры
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