НБУ ослабил валютные ограничения для импортеров
Национальный банк Украины (НБУ) упрощает для бизнеса осуществление авансовых платежей за импорт товаров в иностранной валюте. НБУ отменяет уже не актуальное и не эффективное для стабилизации валютного рынка требование, сообщает пресс-служба регулятора.
До сих пор банки были обязаны осуществлять предварительную оплату в иностранной валюте за импорт товаров по внешнеэкономическому договору, общая стоимость которых превышает $5 млн (в эквиваленте), исключительно с использованием аккредитивной формы расчетов. Отныне осуществлять авансовые расчеты в таких случаях можно будет и без использования аккредитивов.
Новая упрощенная процедура будет способствовать дальнейшему оживлению внешней торговли и вместе с тем не создаст дополнительного давления на валютном рынке, считают в НБУ.
Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №118 от 21 ноября 2017 года и вступают в силу с 23 ноября.
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