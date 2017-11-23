 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.66  26.90   EUR:  31.30  31.74
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ ослабил валютные ограничения для импортеров

23.11.2017 08:43
Нацбанк упрощает условия для расчетов за импорт товаров. Новые правила вступают в силу с 23 ноября
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) упрощает для бизнеса осуществление авансовых платежей за импорт товаров в иностранной валюте. НБУ отменяет уже не актуальное и не эффективное для стабилизации валютного рынка требование, сообщает пресс-служба регулятора.

До сих пор банки были обязаны осуществлять предварительную оплату в иностранной валюте за импорт товаров по внешнеэкономическому договору, общая стоимость которых превышает $5 млн (в эквиваленте), исключительно с использованием аккредитивной формы расчетов. Отныне осуществлять авансовые расчеты в таких случаях можно будет и без использования аккредитивов.

Новая упрощенная процедура будет способствовать дальнейшему оживлению внешней торговли и вместе с тем не создаст дополнительного давления на валютном рынке, считают в НБУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №118 от 21 ноября 2017 года и вступают в силу с 23 ноября.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: валюта, импорт, НБУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров