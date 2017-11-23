НБУ ослабил валютные ограничения для импортеров

Нацбанк упрощает условия для расчетов за импорт товаров. Новые правила вступают в силу с 23 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) упрощает для бизнеса осуществление авансовых платежей за импорт товаров в иностранной валюте. НБУ отменяет уже не актуальное и не эффективное для стабилизации валютного рынка требование, сообщает пресс-служба регулятора.

До сих пор банки были обязаны осуществлять предварительную оплату в иностранной валюте за импорт товаров по внешнеэкономическому договору, общая стоимость которых превышает $5 млн (в эквиваленте), исключительно с использованием аккредитивной формы расчетов. Отныне осуществлять авансовые расчеты в таких случаях можно будет и без использования аккредитивов.

Новая упрощенная процедура будет способствовать дальнейшему оживлению внешней торговли и вместе с тем не создаст дополнительного давления на валютном рынке, считают в НБУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №118 от 21 ноября 2017 года и вступают в силу с 23 ноября.

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