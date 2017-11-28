Военные расходы РФ за три года составят свыше $116 млрд

Согласно принятому бюджету РФ, в 2018-2020 гг. расходы на оборону и нацбезопасность превысят $116,5 млрд

Россия потратит почти 6,8 трлн руб. ($116,52 млрд) на военные расходы в ближайшие три года. Об этом заявил замминистра финансов РФ Леонид Горнин, сообщает Интерфакс.

"Проектом федерального бюджета 2018-2020 расходы в сфере национальной обороны и национальной безопасности, правоохранительной деятельности зафиксированы в объеме 2,27 трлн руб. - в 2018 г., в 2019 г. - 2,23 трлн руб. и на 2020 г. - 2,3 трлн руб.", - рассказал Горнин в ходе заседания комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности.

Госдума РФ на прошлой неделе приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2018-2020 гг.

Как сообщалось, проектом госбюджета Украины на 2018 г. предусмотрены расходы на оборону в размере 165 млрд грн (около $6,3 млрд).

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