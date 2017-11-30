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В НБУ рассказали, почему падает курс гривни

30.11.2017 13:24
По словам замглавы НБУ, причина обесценивания гривни - сезонная закупка энергоносителей и рост импорта перед новым годом
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Текущие колебания на валютном рынке обусловлены сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает УНИАН.

"Нафтогаз сейчас практически не закупает валюту, а наоборот, является ее продавцом, получая хорошую выручку за счет транспортировки газа. Но есть закупка энергоносителей другими участниками рынка и закупка сезонных товаров под праздники - под Новый год", - пояснил Чурий.

По его словам, также свое влияние оказывают выплаты возмещения по налогу на добавленную стоимость. "Возмещение НДС у нас было на прошлой неделе - 9 миллиардов. Вы видели - курс сразу отреагировал. Когда большой объем гривни выходит на рынок у экспортеров, в течение какого-то времени они меньше продают валюты. Но мы работаем с Министерством финансов, чтобы они равномерно возмещали НДС", - добавил Чурий.

При этом, он высказал ожидания, что в текущем году не будет дополнительного давления на валютный рынок в результате резкого роста бюджетных расходов в конце года, как в предыдущие годы.

Чурий подчеркнул, что в этом году очень благоприятная ситуация с экспортом, благодаря чему валютные поступления достаточно высокие.

30 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,14/27,17 гривни/доллар, что почти на 30 копеек ниже уровня начала недели.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: валюта, Курс валют
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