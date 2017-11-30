Принят бюджет Евросоюза на 2018 год

Бюджет ЕС на 2018 год составил 160,1 млрд евро и на 0,2% превысил прошлогодний

Совет Евросоюза и Европейский парламент 30 ноября 2017 г. утвердили соглашение, по бюджету на 2018 г. Об этом сообщается официальный сайт Совета ЕС.

Основными приоритетами Евросоюза в 2018 г. станут борьба с миграцией и стимулирование экономического роста и занятости в Европе.

Бюджет утвержден в размере 160,1 млрд евро, что на 0,2% больше по сравнению с бюджетом ЕС на 2017 г.

1,6 млрд евро оставлены в виде резерва на непредвиденные нужды.

Как ранее сообщалось, в бюджете ЕС на 2017 г. борьба с миграционным кризисом также была отнесена к важнейшим приоритетам.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.