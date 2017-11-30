Принят бюджет Евросоюза на 2018 год
30.11.2017 17:19
Бюджет ЕС на 2018 год составил 160,1 млрд евро и на 0,2% превысил прошлогодний
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Совет Евросоюза и Европейский парламент 30 ноября 2017 г. утвердили соглашение, по бюджету на 2018 г. Об этом сообщается официальный сайт Совета ЕС.
Основными приоритетами Евросоюза в 2018 г. станут борьба с миграцией и стимулирование экономического роста и занятости в Европе.
Бюджет утвержден в размере 160,1 млрд евро, что на 0,2% больше по сравнению с бюджетом ЕС на 2017 г.
1,6 млрд евро оставлены в виде резерва на непредвиденные нужды.
Как ранее сообщалось, в бюджете ЕС на 2017 г. борьба с миграционным кризисом также была отнесена к важнейшим приоритетам.
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