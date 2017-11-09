В Украине замедлилась инфляция

По данным Госстата, в октябре цены на потребительском рынке снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем

Индекс потребительских цен в Украине в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,2%, с начала года инфляция составила 11,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, на потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 14,9% и 10,2%) подорожали яйца и сало. На 5,5-1,5% повысились цены на молоко, масло, сметану, сыры, кисломолочную продукцию, рис, говядину, хлеб. В то же время на 6,5-0,7% подешевели гречневая крупа, сахар, фрукты, овощи, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел прежде всего за счет повышения тарифов на водоснабжение на 2,1%, канализацию - на 1,1%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 2,4% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,4%. Вместе с тем произошло удешевление перевозок железнодорожным пассажирским транспортом на 5,5%.

В сфере связи цены выросли на 0,8%, что связано с подорожанием местной телефонной связи на 7,1%.

Напомним, по данным Госстата, в сентябре инфляция составила 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.

В правительстве прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, в НБУ - 12,2% на конец года.

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