Наличные курсы валют (данные на 13:00)

В понедельник, 11 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,47 коп до 27,0417 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,9 коп - до 27,2797 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,14 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 3,93 коп и составляет 31,7233 грн, средний курс продажи - вырос на 4,54 коп до 32,2487 грн. Продать евро дороже можно за 31,9 грн, купить дешевле - за 32,1 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 4,2336 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,639 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,0417 27,2797 0,4236 0,4639 31,7233 32,2487 Медиана 27,0500 27,2700 0,4400 0,4630 31,7750 32,2350

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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