Наличные курсы валют (данные на 13:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,9 коп - до 27,2797 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,14 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 3,93 коп и составляет 31,7233 грн, средний курс продажи - вырос на 4,54 коп до 32,2487 грн. Продать евро дороже можно за 31,9 грн, купить дешевле - за 32,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 4,2336 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,639 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|27,0417
|27,2797
|0,4236
|0,4639
|31,7233
|32,2487
|Медиана
|27,0500
|27,2700
|0,4400
|0,4630
|31,7750
|32,2350
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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