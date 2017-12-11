Межбанк закрылся котировками доллара 27,10/27,115

В понедельник, 11 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,11/27,14, к закрытию котировки составили 27,1/27,13

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,1, максимальные - 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,13, максимальные - 27,17.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4567/0,4576, к закрытию котировки составили 0,4572/0,4581.



Торги по евро начались с котировок 31,941/31,9763, к закрытию котировки составили 31,9671/31,9916.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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