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Межбанк закрылся котировками доллара 27,10/27,115

11.12.2017 17:45
В понедельник, 11 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,11/27,14, к закрытию котировки составили 27,1/27,13

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,1, максимальные  - 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,13, максимальные - 27,17.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4567/0,4576,  к закрытию котировки составили 0,4572/0,4581.

Торги по евро начались с котировок 31,941/31,9763, к закрытию котировки составили 31,9671/31,9916.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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