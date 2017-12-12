Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
12.12.2017 12:45
Во вторник, 12 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,13/27,16*, к 12:00 котировки составили 27,17/27,2
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,13, максимальные - 27,18. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,16, максимальные - 27,21.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4608/0,4619, к 12:00 котировки составили 0,4616/0,4625.
Торги по евро начались с котировок 31,9537/31,989, к 12:00 котировки составили 31,9904/32,0171.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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