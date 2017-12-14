Бизнесу станет легче досрочно погашать кредиты - НБУ

Нацбанк продолжает ослабление отдельных ограничений на валютном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень случаев, когда бизнес может досрочно погашать кредиты и займы в иностранной валюте, полученные резидентами от нерезидентов. Соответствующие изменения, утвержденные постановлением НБУ № 128 от 12 декабря, вступают в силу с 14 декабря.

Теперь досрочно можно будет погасить кредит или заем, в реализации которого полностью или частично участвует иностранное государство через уполномоченных им лиц (путем кредитования, страхования, гарантирования).

Также НБУ отменил ограничение на максимальную сумму переводов иностранной валюты для операций уполномоченных банков, которые они осуществляют на основании индивидуальных лицензий НБУ. До сих пор максимальный лимит по таким операциям составлял $50 тыс. (в эквиваленте) в течение одного календарного месяца. В дальнейшем банки смогут проводить такие переводы на сумму, определенную в индивидуальной лицензии.

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