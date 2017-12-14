Наличный доллар подорожал на 20 копеек

В четверг, 14 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 19,23 коп до 27,3183 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 20,87 коп - до 27,7037 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,55 грн, минимальный курс продажи - 27,42 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 27,03 коп и составляет 21,106 грн, средний курс продажи - вырос на 34,8 коп до 32,777 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,25 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,4 коп и составляет 4,293 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,8 коп до 4,7 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,59 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 94,58 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,3183 27,7037 0,4293 0,4700 32,1060 32,7770 Медиана 27,3000 27,7000 0,4500 0,4700 32,1000 32,8000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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