Наличный доллар подорожал на 20 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 20,87 коп - до 27,7037 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,55 грн, минимальный курс продажи - 27,42 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 27,03 коп и составляет 21,106 грн, средний курс продажи - вырос на 34,8 коп до 32,777 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,4 коп и составляет 4,293 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,8 коп до 4,7 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,59 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 94,58 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|27,3183
|27,7037
|0,4293
|0,4700
|32,1060
|32,7770
|Медиана
|27,3000
|27,7000
|0,4500
|0,4700
|32,1000
|32,8000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Рисковые банки будут больше отчислять в Фонд гарантирования 18:50
- Чистая продажа валюты НБУ на межбанке осенью составила $156 млн 18:10
- К закрытию межбанка доллар подорожал на 13 копеек 17:45
- ВЭБ опроверг сообщение о продаже Проминвестбанка Ярославскому 17:15
- Инфляция в конце года составит 12,2-13,6% - НБУ 15:40