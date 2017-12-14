Проведение более жесткой монетарной политики необходимо для снижения инфляции, заявляют в Нацбанке

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку - с 13,5% до 14,5% годовых.



Соответствующее решение правления НБУ N793-рш принято сегодня, 14 декабря, и вступит в силу завтра.



"Учитывая усиление инфляционных рисков проведение более жесткой монетарной политики необходимо для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе. В течение последних двух месяцев темпы потребительской инфляции снижались, однако медленнее, чем прогнозировал Национальный банк. В ноябре 2017 она составляла 13,6% годовых", - сообщает пресс-служба регулятора.



Отклонение инфляции от прогноза объясняется более выше, чем ожидалось, темпами базовой инфляции из-за повышения производственных затрат, оживления потребительского спроса, более высоких темпов роста цен на сырые продовольственные товары и топливо. Топливо же подорожало в результате повышения мировых цен на нефть и ослабление гривни к евро (акцизы на топливо установлено в евро), объясняет НБУ.



Со времени последнего макроэкономического прогноза НБУ стала более вероятной реализация рисков, которые могут сдержать снижение инфляции в следующем году, отмечает регулятор. Среди этих рисков - более высокий, чем планировалось, объем расходов в госбюджете-2018 и возможная отсрочка следующего транша Международного валютного фонда.



По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года - 12,5%.



В правительстве прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, Нацбанк ранее прогнозировал 12,2%.



Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует уровень инфляции в Украине на конец 2017 года на уровне 13,7%.



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