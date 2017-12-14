 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.04  27.27   EUR:  31.67  32.20
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%

14.12.2017 14:02
Проведение более жесткой монетарной политики необходимо для снижения инфляции, заявляют в Нацбанке

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку - с 13,5% до 14,5% годовых.

Соответствующее решение правления НБУ N793-рш принято сегодня, 14 декабря, и вступит в силу завтра.

"Учитывая усиление инфляционных рисков проведение более жесткой монетарной политики необходимо для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе. В течение последних двух месяцев темпы потребительской инфляции снижались, однако медленнее, чем прогнозировал Национальный банк. В ноябре 2017 она составляла 13,6% годовых", - сообщает пресс-служба регулятора.

Отклонение инфляции от прогноза объясняется более выше, чем ожидалось, темпами базовой инфляции из-за повышения производственных затрат, оживления потребительского спроса, более высоких темпов роста цен на сырые продовольственные товары и топливо. Топливо же подорожало в результате повышения мировых цен на нефть и ослабление гривни к евро (акцизы на топливо установлено в евро), объясняет НБУ.

Со времени последнего макроэкономического прогноза НБУ стала более вероятной реализация рисков, которые могут сдержать снижение инфляции в следующем году, отмечает регулятор. Среди этих рисков - более высокий, чем планировалось, объем расходов в госбюджете-2018 и возможная отсрочка следующего транша Международного валютного фонда. 

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года - 12,5%.

В правительстве прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, Нацбанк ранее прогнозировал 12,2%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует уровень инфляции в Украине на конец 2017 года на уровне 13,7%.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.  

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инфляция
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров