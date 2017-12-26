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Госипотека привлечет кредит на $500 млн

26.12.2017 12:34
Кабмин согласовал привлечение Государственным ипотечным учреждением кредита на $500 млн
Фото: пресс-служба НБУ

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) привлечет $500 млн внешних заимствований в виде кредитной линии по эффективной ставке 4,5% годовых для финансирования государственного инвестиционного проекта "Обеспечение жильем на условия ипотечного кредитования или финансового лизинга". Соответствующее постановление правительства N1008 от 18 декабря опубликовано в издании Урядовий кур'єр.

Кредит будет предоставляться отдельными траншами по утвержденному графику финансирования. Срок кредита - 15 лет с возможностью пролонгации, согласовываемой отдельно.

Условия финансирования также предполагают трехлетнюю отсрочку срока погашения кредита (льготный период) и погашение основной суммы долга 24 равными частями раз в полгода с выплатой процентов также раз в полгода. Такое финансирование, как планирует Кабмин, позволит построить 1,44 млн кв. м жилья (около 30,6 тыс. квартир) на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга по ставке не больше 15,3% годовых.

В рамках проекта приоритетом является обеспечение жильем участников АТО, военнослужащих и полицейских, а также вынужденных переселенцев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: КМУ, ГИУ, Кредит
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