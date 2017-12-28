Зарплата учителей вырастет на 25% с 1 января

Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн

Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн. Об этом сообщила на итоговой пресс-конференции министр образования и науки Лилия Гриневич.

"В бюджете на 2018 год мы продолжаем увеличивать инвестиции в образование, в частности, доля ВВП на образование увеличилась до 6,7%. Сводный бюджет образования вырос на 53,3 млрд грн", - рассказала Гриневич.

Она подчеркнула, что 2018 - год старта реформы Новая украинская школа. "И это именно тот случай, когда реформа поддержана реальными деньгами", - добавила министр.

По ее словам, на старт реформы в бюджете 2018 года заложено значительные средства: почти 1 млрд грн на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мебелью, 163 млн 818 тыс. - на приобретение техники для начальной школы, 386,5 млн - повышение квалификации учителей, 272 млн 382 тыс. - учебники для 1-го класса. Также 48 млн 349,5 тыс. Предусмотрено на закупку учебно-методической литературы для начальных классов.

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