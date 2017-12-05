Госдолг Украины в октябре уменьшился на 1%
Совокупный государственный долг Украины в течение октября 2017 года уменьшился на 0,98%, или на $752 млн - до $76,29 млрд. Об этом Министерство финансов Украины сообщает на официальном сайте.
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября составил $76,29 млрд против $77,04 млрд по состоянию на 30 сентября, или 2,05 трлн грн против 2,04 трлн грн.
С начала года общий долг вырос на 7,5%, или на $5,32 млрд.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на конец октября составил $64,81 млрд (1,74 трлн грн) против $65,03 млрд (1,72 трлн грн) на конец сентября.
При этом прямой внешний долг за октябрь уменьшился на $0,13 млрд - до $38,52 млрд, а прямой внутренний долг за месяц уменьшился на $0,1 млрд - до $26,29 млрд.
Гарантированный государством долг на 31 октября составлял $11,48 млрд (308,05 млрд грн) против $12,01 млрд (318,44 млрд грн) по состоянию на 30 сентября.
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