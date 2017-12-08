Революция или популизм. Зачем отменяют налог на прибыль

Президент пообещал заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Бизнес опасается, что это только раззадорит фискалов

В 2018 году Украина может стать пятой страной в мире, где налог на прибыль заменят налогом на выведенный капитал. "Революцию" в системе налогообложения бизнесу пообещал президент Петр Порошенко.

Суть изменений в том, что компании будут платить налог только с той части прибыли, которую получат их собственники в виде дивидендов или других платежей. Ставка нового налога - 15%. Сегодня украинские предприятия отдают государству 18% от прибыли.

Идеологи реформы называют налог на прибыль одним из самых коррумпированных и непрозрачных. Скептики считают, что замена одного вида налога другим системно ничего не изменит, а давление на бизнес со стороны налоговиков только усилится.

Два налога

Новый налог предусматривает сразу несколько ставок: 15% (базовая) - для самих дивидендов, 20% - для платежей, приравненных к выводу капитала, и 5% - для процентов по кредитам от связанных с украинской компанией кредиторов-нерезидентов.

Кроме самих дивидендов в базу налогообложения входит еще 9 видов разных операций, говорит исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова. "В законе четко прописаны платежи, которые можно трактовать как выведение капитала, - отмечает она. - Злоупотреблений здесь не будет, в отличие от налога на прибыль, который администрируется очень непрозрачно".

В число этих платежей входят: выплата процентов, штрафов, пени и других платежей нерезидентам из "списка трансфертного ценообразования" (или связанному лицу-нерезиденту), покупка чего-либо у неплательщика налога или связанной компании, работающей на упрощенной системе, любые операции, признанные контролируемыми, если они не соответствуют принципу "вытянутой руки" (цена сделки между связанными компаниями должна соответствовать рыночной. - Ред.), перечисляет юрист ICF Legal Service Юлия Добрева.

В отдельных случаях сюда же входят выплаты в рамках договоров страхования или перестрахования в пользу страховщиков нерезидентов и выплата роялти в суммах превышения лимита, добавляет советник налоговой практики адвокатского объединения Ario Ольга Решетник.

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Принципиальная разница между двумя налогами заключается в том, что в налоге на прибыль базой налогообложения выступает разница между доходами и расходами предприятия, а в налоге на выведенный капитал - сами платежи, рассказывает председатель бюджетного комитета общественного совета Минфина Тарас Козак.

"Когда платеж проходит в пользу другого плательщика налога, налоговых обязательств не возникает, - говорит Козак. - Если в пользу физлица, юрлица - неплательщика налога или за границу, то на такой платеж нужно начислить налог".

Перечисленные платежи облагаются налогом по ставке 20%. От налога на репатриацию государство отказывается, от налога на доход физических лиц получатель дивидендов тоже освобождается. Когда нововведения вступят в силу, окончательно не ясно: в лучшем случае - 1 января 2018 года, два других варианта - середина 2018-го или уже 2019 год.

Исключение составляют только банки, которые могут перейти на новую систему сразу либо уже с 2020 года, рассказывает Юлия Добрева. Это связано с тем, что финучреждения работают по международным стандартам бухучета, а их годовая отчетность подлежит обязательному публичному аудиту - из-за этого перестроиться на другие правила им сложнее, уточняет Ольга Решетник.

Налоговая ищет альтернативу

Главная проблема налога на выведенный капитал - потеря бюджетом около 40 млрд грн налоговых поступлений, заявил в эфире 5 канала и.о. главы Госфискальной службы Мирослав Продан. По данным ГФС, за 11 месяцев 2017 года налог на прибыль принес бюджету 49,6 млрд грн.

О необходимости компенсаторов потерь говорил и Порошенко.Предметно этот вопрос власти пока не обсуждали, отмечает исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (EBA) Анна Деревянко.

"Если государство не собирается сокращать затраты (а перед выборами это в нашем случае немыслимо), значит, оно снова придет к бизнесу и попытается взять с него больше, но только с другой стороны, - говорит Деревянко. - Например, вырастет нагрузка на фонд оплаты труда".

Главная идея налоговой, как компенсировать потери, - это борьба с контрабандой, незаконным оборотом подакцизных товаров и нарушением таможенных правил, рассказал Продан. Но более реалистичной выглядит ситуация, когда правительство просто повысит другие виды налогов, например те же акцизы, считает управляющий партнер компании PSP Audit Дмитрий Сушко.

"Для сглаживания потерь, вероятно, повысят ставки акцизного, экологического и других налогов", - говорит Добрева из ICF Legal Service.

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Еще одно опасение бизнеса - с юридической точки зрения предприятия не могут быть уверены, что при налоговой проверке некоторые расходы не будут приравнены к скрытым выведенным доходам, поясняет Ольша Решетник.

"Жалоб на налог на прибыль практически нет, зато есть жалобы на несправедливые суды, фискалов и силовые органы, - рассказывает Деревянко. - В таких условиях замена налога ничего не даст: он останется таким же коррумпированным, как и раньше".

Идеологи реформы подчеркивают простоту администрирования налога на выведенный капитал: рассчитать его сможет любой предприниматель с минимальными навыками учета, отмечает Глазкова из СУП.

Но фактически новый налог в два раза усложнит работу бухгалтеров больших и средних компаний, считает Решетник. "Каждый платеж, связан он с хозяйственной деятельностью или нет, необходимо будет дополнительно проверять на предмет того, смогут ли налоговики приравнять его к скрытым выплатам дивидендов", - поясняет Решетник.

Нелегалы против

Больше других налог на выведенный капитал критикуют компании, которые научились минимизировать обязательства по налогу на прибыль: новая система делает разные виды оптимизации бессмысленной, говорит Козак.

"В первую очередь это большие аудиторские компании, которые теряют бизнес по "легальной оптимизации", - отмечает Козак. - Во вторую - те, кто в прошлые годы накопил большой убыток и за счет этого сокращает базу налогообложения. В третью - нелегалы и схемщики".

По итогам декларирования 2015 года, непокрытые убытки предприятий составляли более триллиона гривень, говорит Ольга Решетник. По закону они могут не платить налог на прибыль или заметно сократить налоговые обязательства по нему. В Украине реально платит только 1% компаний, остальные прячут свою прибыль или прикрываются убытками прошлого, рассказывает Глазкова.

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В украинских условиях "нарисовать" убыток довольно просто, особенно дочкам иностранных компаний: материнские структуры дают им деньги в виде кредитов под большой процент, поясняет Козак. Крупные украинские компании благодаря помощи аудиторов могли снизить налоговую нагрузку с 18 до 3-4%, добавляет он.

Налог на прибыль в Украине никогда не был "бюджетообразующим": по итогам января - ноября 2017 года он занимал только пятое место по налоговым поступлениям после НДС (украинские и импортные товары совокупно - 253 млрд грн), акцизов (54,2 млрд) и налога на доходы физлиц (60,1 млрд).

"Мы понимаем, что закон невыгоден некоторым крупным компаниям и тем, кто зарабатывает на схемах, - отмечает Глазкова. - Но в этом скрыт эффект для экономики: детенизация и, как следствие, дополнительный рост ВВП в 1,5-2% уже в первый год работы нового налога".

Эстонский путь

Налог на выведенный капитал сделает невыгодными и практики трансфертного ценообразования, считает управляющий партнер Baker Tilly Александр Почкун. "Собственно, так Кипр и стал нашим крупнейшим инвестором, - рассказывает он. - Компании проводят расходные операции за рубеж, а потом оттуда реинвестируют деньги обратно в Украину".

Это главное "идеологическое" преимущество нового налога - он даст возможность бизнесу самостоятельно распоряжаться своими деньгами и решать, инвестировать их в производство или же потратить на другие цели, отмечает Катерина Глазкова.

"Я знаю бизнесменов, которые специально открыли бизнес в Эстонии, потому что там есть как раз такой налог, - рассказывает Почкун. - Они понимают, что в период развития компании лучше вкладывать деньги в бизнес, а не отдавать их государству в виде налогов".

Эстония была первой страной в мире, где появился налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль. "Идея заниженного налога на прибыль не нова, к ней так или иначе прибегали все низконалоговые юрисдикции (Кипр, Голландия, Люксембург), - говорит Ольга Решетник. - Эстония просто не стала снижать его до нуля и усложнила подход".

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Вслед за Эстонией подобную модель применил Гонконг. В 2017-м ее запустила Грузия, с 2018 года налог на выведенный капитал вводит Латвия.

В Украине законодательно переход к такой модели был закреплен изменениями в Налоговый кодекс еще в конце 2016 года. Заключительные положения документа предписывали Кабмину разработать и внести в парламент законопроект о налоге на выведенный капитал до 1 июля этого года.

Первую версию проекта Минфин презентовал в августе. Президент Порошенко объявил о введении налога на выведенный капитал только полгода спустя - на встрече с бизнесом 1 декабря.

"Мы надеемся, что депутаты проголосуют за реформу еще до конца года, - добавляет Глазкова. - По поводу количества голосов сказать трудно, но бюджетный комитет во главе с Ниной Южаниной полностью эту идею поддерживает".