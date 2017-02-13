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НБУ рассказал о сотрудничестве с правоохранителями в январе

13.02.2017 13:11
В прошлом месяце Нацбанк более 10 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к документам
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в прошлом месяце 11 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

В том числе, по инициативе:
Генеральной прокуратуры Украины - 1 раз;
Национального антикоррупционного бюро Украины - 3 раза;
Государственной фискальной службы Украины - 3 раза;
Национальной полиции Украины - 4 раза.

В 2016 году НБУ 155 раз оказывал правоохранительными органами доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере. Активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины.

В марте 2015 года парламент Украины одобрил привлечение к уголовной ответственности руководителей и собственников банка за совершение действий, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных , если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитора

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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