НБУ рассказал о сотрудничестве с правоохранителями в январе
Национальный банк Украины (НБУ) в прошлом месяце 11 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
В том числе, по инициативе:
Генеральной прокуратуры Украины - 1 раз;
Национального антикоррупционного бюро Украины - 3 раза;
Государственной фискальной службы Украины - 3 раза;
Национальной полиции Украины - 4 раза.
В 2016 году НБУ 155 раз оказывал правоохранительными органами доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере. Активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины.
В марте 2015 года парламент Украины одобрил привлечение к уголовной ответственности руководителей и собственников банка за совершение действий, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных , если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитора
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