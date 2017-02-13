НБУ рассказал о сотрудничестве с правоохранителями в январе

В прошлом месяце Нацбанк более 10 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к документам

Национальный банк Украины (НБУ) в прошлом месяце 11 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



В том числе, по инициативе:

Генеральной прокуратуры Украины - 1 раз;

Национального антикоррупционного бюро Украины - 3 раза;

Государственной фискальной службы Украины - 3 раза;

Национальной полиции Украины - 4 раза.



В 2016 году НБУ 155 раз оказывал правоохранительными органами доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере. Активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины.



В марте 2015 года парламент Украины одобрил привлечение к уголовной ответственности руководителей и собственников банка за совершение действий, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных , если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитора

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