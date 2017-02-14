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Теневая экономика Украины сократилась до 35% - Минэкономразвития

14.02.2017 17:34
Уровень теневой экономики в января-сентябре прошлого года составил 35%, сообщило Министерство экономического развития
Фото: Getty Images

Уровень теневой экономики в января-сентябре прошлого года составил 35% от официального ВВП. Как сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), это на 5 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года.

"Детенизация является результатом действия нескольких факторов:
сохранения относительной макроэкономической стабильности (по итогам девяти месяцев 2016 рост реального ВВП составил 1,3%, инфляция за этот период составила 6,4% против 41,4% в соответствующем периоде 2015 при девальвации среднемесячного обменного курса гривни к доллару США на 12 2% по сравнению с 39,5% в январе-сентябре 2015 года);
улучшения бизнес-климата в результате соблюдения политики дерегуляции и оптимизации функционирования государственного сектора экономики с целью повышения его эффективности (согласно рейтингу Doing Business-2017, Украина заняла 80 место среди 190 стран; в рейтинге Doing Business-2016, уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году, Украина принадлежало 81 место среди 189 стран);
восстановления и формирования новых межотраслевых связей в экономике;
постепенной легализации отношений на рынке труда вследствие снижения ЕСВ", - отмечает МЭРТ.

Ведомство отмечает, что детенизация сдерживается рядом факторов. Это, в частности, сохранение неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, товарные и транзитные ограничения страны-агрессора финансовые риски, а также наличие неподконтрольных территорий.

В июле Минэкономразвития оценивало уровень теневой экономики в Украине в 40% или даже больше, в то время как министр финансов Александр Данилюк - в 30%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги
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