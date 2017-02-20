На обслуживание госдолга в прошлом году потрачено 96 млрд грн
Расходы по обслуживанию государственного долга Украины в 2016 году составили 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4%, больше показателя за 2015 год на уровне 84,5 млрд грн. Об этом говорится в материалах Госказначейства, пишет УНИАН.
Расходы по обслуживанию внутреннего госдолга составили 62,6 млрд грн, внешнего - 33,2 млрд грн.
По информации Госказначейства, погашение госдолга в 2016 году составило 111,4 млрд грн, что в 3,7 раза ниже показателя за 2015 год на уровне 416,6 млрд грн.
Государственные заимствования за прошлый год составили 307,7 млрд грн, что в 1,7 раза ниже показателя за предыдущий год на уровне 514,1 млрд грн.
Госказначейство подчеркивает, что погашение госдолга и уплата процентов в 2016 году осуществлялись своевременно согласно графику Министерства финансов.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- На обслуживание госдолга в прошлом году потрачено 96 млрд грн 14:13
- НБУ: Украина может потерять до $2 млрд из-за блокады 13:41
- Минфин ищет советника для размещения евробондов 13:08
- В Кабмине не ожидают значительных колебаний курса гривни 12:19
- В прошлом году бизнесу возместили НДС на 94 млрд грн 11:20
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
11101
-
5444
-
4806
-
3916
-
3915
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,01/27,05 17:31
- ЕС ожидает от Великобритании выплаты €60 млрд компенсации 17:08
- На обслуживание госдолга в прошлом году потрачено 96 млрд грн 14:13
- Авиапарк президента застраховали на 1,5 млрд грн 13:44
- НБУ: Украина может потерять до $2 млрд из-за блокады 13:41