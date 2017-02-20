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На обслуживание госдолга в прошлом году потрачено 96 млрд грн

20.02.2017 14:13
Расходы на обслуживание госдолга в прошлом году выросли на 13% по сравнению с 2015 годом
Фото: пресс-служба НБУ

Расходы по обслуживанию государственного долга Украины в 2016 году составили 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4%, больше показателя за 2015 год на уровне 84,5 млрд грн. Об этом говорится в материалах Госказначейства, пишет УНИАН.

Расходы по обслуживанию внутреннего госдолга составили 62,6 млрд грн, внешнего - 33,2 млрд грн.

По информации Госказначейства, погашение госдолга в 2016 году составило 111,4 млрд грн, что в 3,7 раза ниже показателя за 2015 год на уровне 416,6 млрд грн.

Государственные заимствования за прошлый год составили 307,7 млрд грн, что в 1,7 раза ниже показателя за предыдущий год на уровне 514,1 млрд грн.

Госказначейство подчеркивает, что погашение госдолга и уплата процентов в 2016 году осуществлялись своевременно согласно графику Министерства финансов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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