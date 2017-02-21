Кабмин выделил более 110 млн грн пострадавшим участникам Майдана

Правительство выделило денежную помощь пострадавшим участникам Революции достоинства

Кабинет министров выделил более 110 млн грн на денежную помощь пострадавшим участникам Революции достоинства. Как передает корреспондент LIGA.net, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.



"Мы вместе с Минсоцполитики, Минфином и Минюстом решили вопрос о выделении средств из резервного фонда госбюджета в размере 28 млн 528 тыс. для предоставления одноразовой денежной помощи 542 лицам, получившим легкие телесные повреждения. Выделить 34 млн 819 тыс. для одноразовой помощи членам семей, смерть которых связана с участием в массовых акциях 2013-2014 года. Также выделить 29 млн 838 тыс. для одноразовой помощи для 176 лиц, получивших тяжкие телесные повреждения и 20 млн 637 тыс. грн на единоразовую помощь 236 лицам, получившим повреждения средней тяжести", - сказал вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.



Рада приняла за основу проект закона, которым раненым на Майдане предоставляется статус участников боевых действий.

Документом предлагается предоставить статус участников боевых действий тем майдановцам, которые получили во время Революции достоинства тяжелые ранения, а также ранения средней тяжести и легкие.

По действующей редакции закона статус УБД могут получить только те из участников Майдана, кто в результате таких ранений получил инвалидность.

Действие обновленного закона в случае принятия поправок не будет распространяться на раненых во время Майдана силовиков.

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