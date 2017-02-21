Кабмин выделил более 110 млн грн пострадавшим участникам Майдана
Кабинет министров выделил более 110 млн грн на денежную помощь пострадавшим участникам Революции достоинства. Как передает корреспондент LIGA.net, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
"Мы вместе с Минсоцполитики, Минфином и Минюстом решили вопрос о выделении средств из резервного фонда госбюджета в размере 28 млн 528 тыс. для предоставления одноразовой денежной помощи 542 лицам, получившим легкие телесные повреждения. Выделить 34 млн 819 тыс. для одноразовой помощи членам семей, смерть которых связана с участием в массовых акциях 2013-2014 года. Также выделить 29 млн 838 тыс. для одноразовой помощи для 176 лиц, получивших тяжкие телесные повреждения и 20 млн 637 тыс. грн на единоразовую помощь 236 лицам, получившим повреждения средней тяжести", - сказал вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Рада приняла за основу проект закона, которым раненым на Майдане предоставляется статус участников боевых действий.
Документом предлагается предоставить статус участников боевых действий тем майдановцам, которые получили во время Революции достоинства тяжелые ранения, а также ранения средней тяжести и легкие.
По действующей редакции закона статус УБД могут получить только те из участников Майдана, кто в результате таких ранений получил инвалидность.
Действие обновленного закона в случае принятия поправок не будет распространяться на раненых во время Майдана силовиков.
Читайте также: Порошенко наградил 63 участника Евромайдана, одного - посмертно
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Кабмин выделил более 110 млн грн пострадавшим участникам Майдана 12:51
- Нидерланды подсчитали прибыль от свободной торговли с Украиной 09:05
- ЕС ожидает от Великобритании выплаты €60 млрд компенсации 17:08
- На обслуживание госдолга в прошлом году потрачено 96 млрд грн 14:13
- НБУ: Украина может потерять до $2 млрд из-за блокады 13:41
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4960
-
4195
-
3996
-
2917
-
2606
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,02/27,05 17:34
- Фонд гарантирования вкладов хочет удешевить обслуживание долга 16:45
- 13 банков полностью рассчитались с Фондом гарантирования вкладов 14:50
- Прибыль HSBC сократилась более чем вчетверо 14:21
- Кабмин выделил более 110 млн грн пострадавшим участникам Майдана 12:51