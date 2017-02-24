Курс биткоина вырос до $1,184 тыс.

Курс криптовалюты биткоин растет на ожидании, что США одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд

Биржевой курс биткоина 24 февраля пробил исторический максимум и составил $1,184 тыс. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской бирже itBit, пишет РБК.



Курс биткоина к доллару получил толчок к росту на утренних торгах, когда его стоимость к доллару держалась выше $1 тыс.



Толчком для роста курса криптовалюты стали позитивные ожидания трейдеров.



По их предположениям, Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд. Такое решение должно быть принято до 11 марта.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.