Курс биткоина вырос до $1,184 тыс.
Биржевой курс биткоина 24 февраля пробил исторический максимум и составил $1,184 тыс. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской бирже itBit, пишет РБК.
Курс биткоина к доллару получил толчок к росту на утренних торгах, когда его стоимость к доллару держалась выше $1 тыс.
Толчком для роста курса криптовалюты стали позитивные ожидания трейдеров.
По их предположениям, Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд. Такое решение должно быть принято до 11 марта.
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