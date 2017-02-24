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Курс биткоина вырос до $1,184 тыс.

24.02.2017 10:48
Курс криптовалюты биткоин растет на ожидании, что США одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд
Фото: EPA

Биржевой курс биткоина 24 февраля пробил исторический максимум и составил $1,184 тыс. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской бирже itBit, пишет РБК.

Курс биткоина к доллару получил толчок к росту на утренних торгах, когда его стоимость к доллару держалась выше $1 тыс.

Толчком для роста курса криптовалюты стали позитивные ожидания трейдеров.

По их предположениям, Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд. Такое решение должно быть принято до 11 марта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин
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