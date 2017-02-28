Глава ВТО предостерег Трампа от торговых войн

Без торговли Америка никогда не будет великой снова, убежден председатель Всемирной торговой организации

Председатель Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо предостерег президента США Дональда Трампа от торговых войн. Об этом сообщает n-tv.



"Без торговли Америка никогда не будет великой снова", - подчеркнул Азеведо.



По его мнению, введение разного рода торговых барьеров ударит прежде всего по Германии.



Вместо того, чтобы вводить торговые барьеры, Трамп мог бы увеличить инвестиции в образование и таким образом укрепить положение американских компаний, считает глава ВТО.



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