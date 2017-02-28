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Глава ВТО предостерег Трампа от торговых войн

28.02.2017 12:53
Без торговли Америка никогда не будет великой снова, убежден председатель Всемирной торговой организации
Роберто Азеведо (фото - EPA)

Председатель Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо предостерег президента США Дональда Трампа от торговых войн. Об этом сообщает n-tv.

"Без торговли Америка никогда не будет великой снова", - подчеркнул Азеведо.

По его мнению, введение разного рода торговых барьеров ударит прежде всего по Германии.

Вместо того, чтобы вводить торговые барьеры, Трамп мог бы увеличить инвестиции в образование и таким образом укрепить положение американских компаний, считает глава ВТО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ВТО, Экономика, США, Трамп
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