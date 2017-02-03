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ВВП Украины вырос на 2%, промпроизводство - на 2,4% - МЭРТ

03.02.2017 12:54
Минэкономразвития подвело итоги 2016 года. Наилучшие показатели достигнуты в строительстве, сельском хозяйстве, торговле, на транспорте
Фото - Getty Images

ВВП Украины по итогам 2016 г вырос ориентировочно на 2%, а промышленное производство - на 2,4%. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.

При этом в Минэкономразвития утоняют, что сведенный индекс производства составил 4,1%.

"По результатам 2016 г. рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно в 2%. Впервые с 2011 г. рост промышленного производства по итогам 2016 г. составил 2,4%. Впервые с 2012 г. благодаря закреплению макроэкономической стабильности сведенный индекс производства продемонстрировал рост. По итогам 2016 г. Минэкономразвития оценивает этот рост в 4,1% после падения на 6,1% в 2015 г.", - заявили в Минэкономразвития.

Специалисты МЭРТ считают, что основными факторами восстановления экономического роста стали внутренние факторы: увеличение потребительского спроса, восстановление производственного потенциала и сферы услуг. Наилучшие показатели при этом достигнуты в строительстве, сельском хозяйстве, торговле, на транспорте.

Напомним, ранее Минэкономразвития прогнозировало, что в 2017 г. рост ВВП Украины составит 3%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ВВП, промышленное производство, Минэкономразвития
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