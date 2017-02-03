ВВП Украины вырос на 2%, промпроизводство - на 2,4% - МЭРТ
ВВП Украины по итогам 2016 г вырос ориентировочно на 2%, а промышленное производство - на 2,4%. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.
При этом в Минэкономразвития утоняют, что сведенный индекс производства составил 4,1%.
"По результатам 2016 г. рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно в 2%. Впервые с 2011 г. рост промышленного производства по итогам 2016 г. составил 2,4%. Впервые с 2012 г. благодаря закреплению макроэкономической стабильности сведенный индекс производства продемонстрировал рост. По итогам 2016 г. Минэкономразвития оценивает этот рост в 4,1% после падения на 6,1% в 2015 г.", - заявили в Минэкономразвития.
Специалисты МЭРТ считают, что основными факторами восстановления экономического роста стали внутренние факторы: увеличение потребительского спроса, восстановление производственного потенциала и сферы услуг. Наилучшие показатели при этом достигнуты в строительстве, сельском хозяйстве, торговле, на транспорте.
Напомним, ранее Минэкономразвития прогнозировало, что в 2017 г. рост ВВП Украины составит 3%.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4844
-
3465
-
3279
-
2987
-
2727
- К закрытию межбанка доллар подорожал на 17 копеек вчера 17:27
- Гонтарева пояснила, как повлияет "3200" на занятость населения вчера 16:31
- Китай ужесточает денежно-кредитную политику вчера 14:59
- НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2017 год вчера 13:56
- Повышение минимальной зарплаты увеличит безработицу - НБУ вчера 13:30