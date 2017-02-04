Трамп и рынки: медовый месяц закончился
Когда Дональд Трамп был избран президентом США, фондовые рынки отреагировали на это впечатляющим ралли. У инвесторов началось головокружение от обещаний Трампа - бюджетные стимулы, дерегулирование в сфере энергетики, здравоохранения и финансовых услуг, резкое снижение налогов на корпорации, частных лиц, недвижимость и доходы с капитала. Однако смогут ли реалии "трампономики" поддерживать и дальше рост цен на акции?
Нет ничего удивительного в том, что корпорации и инвесторы очень обрадовались. Такая традиционная для республиканцев экономическая политика (с ее мерами на стороне рыночного предложения в расчете на постепенное распространение их эффекта сверху вниз) в основном пойдет на пользу корпорациям и богатым частным лицам, практически никак не помогая создавать рабочие места или повышать доходы работников в "синих воротничках". По данным независимого Центра налоговой политики, почти половина всех выгод от предлагаемого Трампом снижения налогов достанется 1% людей с наивысшим уровнем доходов.
Однако животная радость корпоративного сектора вскоре может уступить место первобытному страху: рыночное ралли уже начинает выдыхаться, а медовый месяц Трампа с инвесторами, похоже, близится к концу. И для этого есть несколько причин.
Во-первых, ожидания бюджетных стимулов толкали вверх не только цены на акции, они вызвали еще и рост долгосрочных процентных ставок, а это вредно для капитальных расходов и для отраслей, чувствительных к уровню процентных ставок, например, для сектора недвижимости. Тем временем, укрепление доллара будет приводить к ликвидации многих рабочих мест, которые, как правило, занимают работники в "синих воротничках", являющиеся избирательной базой Трампа. Президент смог "спасти" 1000 рабочих мест в Индиане с помощью угроз и уговоров в адрес производителя кондиционеров Carrier, однако произошедшее после выборов укрепление доллара США может со временем привести к исчезновению почти 400 тысяч рабочих мест в промышленности.
Кроме того, пакет бюджетных стимулов Трампа может оказаться в итоге намного более крупным, чем это следует из текущих рыночных оценок. Как показал пример президентов Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего, республиканцы редко оказываются в состоянии устоять перед искушением снизить налоги (корпоративные, подоходный и другие), даже если у них нет возможности компенсировать выпадающие доходы бюджета и при этом нет желания сокращать госрасходы. Если подобное произойдет вновь, уже при Трампе, тогда дефицит бюджета будет толкать вверх процентные ставки, а доллар укрепится еще сильней, нанося урон экономике в долгосрочной перспективе.
Вторая причина, побуждающая инвесторов умерить свой энтузиазм, - призрак инфляции. Экономика США уже близка к состоянию полной занятости, поэтому бюджетные стимулы Трампа будут в большей степени способствовать росту инфляции, чем росту экономики. В результате, инфляция заставит даже очень мягкий Федеральный резерв во главе с Джанет Йеллен повышать процентные ставки раньше и быстрее, чем это произошло бы в ином случае. Все это вызовет дальнейший рост долгосрочных процентных ставок и стоимости доллара.
В-третьих, подобная нежелательная смесь избыточно мягкой бюджетной политики с жесткой монетарной политикой приведет к ужесточению финансовых условий, а это вредно для доходов "синих воротничков" и для перспектив занятости. Уже и так настроенная на протекционизм, администрация Трампа будет вынуждена принимать дополнительные протекционистские меры с целью сохранить поддержку рабочих, тем самым, усиливая торможение экономического роста и снижая прибыли корпораций.
Если Трамп зайдет со своим протекционизмом слишком далеко, он, несомненно, начнет торговые войны. И у торговых партнеров Америки не будет иного выбора, кроме как отреагировать на американские ограничения импорта введением собственных пошлин на экспортные товары США. Противостояние в духе "зуб за зуб, око за око" затормозит мировой экономический рост и нанесет ущерб экономике и рынкам всех стран. Здесь стоит напомнить, что принятый в 1930 году закон Смута-Хоули о таможенном тарифе спровоцировал глобальные торговые войны, которые усугубили Великую депрессию.
В-четвертых, судя по действиям Трампа, уровень вмешательства в экономику его администрации будет выходить за рамки традиционной политики протекционизма. Трамп уже продемонстрировал свою готовность превратить зарубежную деятельность компаний США в мишень: он угрожает им введением импортных пошлин, публично обвиняет их в манипулировании ценами и вводит иммиграционные ограничения, что затруднит привлечение талантливых кадров.
Лауреат Нобелевской премии по экономике Эдмунд Фелпс назвал прямое вмешательство Трампа в работу корпоративного сектора отголоском корпоративизма, отличавшего нацистскую Германию и фашистскую Италию. Более того, если бы бывший президент Барак Обама вел себя в отношении корпоративного сектора так же, как себя ведет Трамп, его бы уже давно заклеймили как коммуниста; однако по какой-то причине Трамп делает это, а корпоративная Америка поджала хвост между ног.
В-пятых, Трамп поставил под вопрос будущее американских военных альянсов, он начал заигрывать с американскими соперниками, например с Россией, и усиливает антагонизм в отношениях с важными глобальными державами, например с Китаем. Его беспорядочная внешняя политика пугает мировых лидеров, транснациональные корпорации и глобальные рынки в целом.
Наконец, Трамп может перейти к антикризисным мерам, которые лишь ухудшат положение. Например, он и его советники уже делали устные заявления о планах ослабления доллара. Однако слова стоят не дорого: устные декларации по поводу будущей монетарной политики (так называемые "операции открытым ртом") оказывают лишь временное влияние на курс валют.
Это означает, что Трамп может перейти к более радикальным и неортодоксальным методам. Во время избирательной кампании он ругал ФРС за излишнюю мягкость и за создание "фальшивой экономики". Однако теперь он может поддаться искушению и назначить таких новых членов в Совет управляющих ФРС, которые будут еще более мягкими, чем Йеллен (и менее независимыми), с целью стимулировать кредитование частного сектора.
Если все это не сработает, Трамп может в одностороннем порядке вмешаться и ослабить доллар, или же ввести контроль за движением капитала, чтобы ограничит приток капиталов, укрепляющих доллар. Рынки уже начинают тревожиться, однако полномасштабная паника станет возможной, когда в результате этих протекционистских мер и безрассудной, политизированной монетарной политики начнутся торговые и валютные войны, соперничество в сфере контроля капитала.
Разумеется, в краткосрочной перспективе ожидания предстоящих стимулов, снижения налогов и дерегулирования могут всё же дать толчок росту экономики и рыночных индикаторов. Однако судя по колебаниям финансовых рынков после инаугурации Трампа, в долгосрочной перспективе непоследовательные, беспорядочные и деструктивные политические решения Трампа дорого обойдутся американской и мировой экономике.
Нуриэль Рубини - гендиректор Roubini Macro Associates, профессор экономики в Школе бизнеса им. Стерна при Нью-Йоркском университете
Copyright: Project Syndicate, 2017
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