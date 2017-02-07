Налоговый комитет ВРУ хочет узаконить налоговую милицию

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает узаконить налоговую милицию

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает устранить техническую неточность, которая ставит под сомнение работу Налоговой милиции. Об этом председатель комитета Нина Южанина сообщила на своей странице в Facebook.



"Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики на заседании 7 февраля 2017 года было принято решение исправить техническую неточность о налоговой милиции путем внесения соответствующей поправки в законопроект N0940 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства)", - сообщила Южанина.



По мнению главы комитета, негативная реакция на такое решение может возникнуть у тех, кто пытается решить личные проблемы в отношениях с Государственной фискальной службой за счет нивелирования работы налоговой милиции.



"Решение комитета не означает поддержку налоговой милиции в нынешнем виде, но любые действия по ее дальнейшему функционированию должны быть взвешенными для того, чтобы не создавать неудобств добросовестным налогоплательщикам, а недобросовестным - не открывать новых возможностей для злоупотреблений", - добавила Южанина.



Глава комитета также настаивает, что юридические основания говорить о ликвидации Налоговой милиции с 1 января 2017 года отсутствуют.



Ранее сегодня министр финансов Александр Данилюк призвал не поддерживать правки по возврату налоговой милиции.



"Если Рада поддержит эти изменения, орган, который годами "кошмарил" бизнес будет снова легитимизирован", - отметил министр.



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