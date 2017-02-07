Порошенко подписал закон о нефтегазовой ренте

Президент Украины подписал закон, которым 5% нефтегазовой ренты направляется в местные бюджеты

Президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому с 1 января 2018 года в доход общего фонда государственного бюджета направляется 95% рентной платы за пользование недрами при добыче нефти, природного газа и газового конденсата, а остальные 5% доходов распределяются по бюджетам местных уровней. Об этом сообщает сайт АП.



Законом предусмотрено распределение средств рентной платы в следующем соотношении: 1% - в местные бюджеты, 2% - в соответствующие районные бюджеты и 2% - в областные бюджеты.



До этого 100% поступлений от рентной платы с добычи нефти, газа и конденсата направлялись в общий фонд госбюджета.



Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 1 ноября.



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