 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.20  27.65   EUR:  28.95  29.78
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко подписал закон о нефтегазовой ренте

07.02.2017 19:21
Президент Украины подписал закон, которым 5% нефтегазовой ренты направляется в местные бюджеты
Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому с 1 января 2018 года в доход общего фонда государственного бюджета направляется 95% рентной платы за пользование недрами при добыче нефти, природного газа и газового конденсата, а остальные 5% доходов распределяются по бюджетам местных уровней. Об этом сообщает сайт АП.

Законом предусмотрено распределение средств рентной платы в следующем соотношении: 1% - в местные бюджеты, 2% - в соответствующие районные бюджеты и 2% - в областные бюджеты.

До этого 100% поступлений от рентной платы с добычи нефти, газа и конденсата направлялись в общий фонд госбюджета.

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 1 ноября.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет, Порошенко Петр
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров