Инвестиции в Украину выросли за прошлый год на 17%

В 2016 году иностранные инвесторы вложили в Украину около $4,41 млрд

Иностранные инвестиции в экономику Украины в прошлом году составили около $4,41 млрд акционерного капитала. Это на $642 млн, или на 17,1%, больше показателя за 2015 год, сообщает Государственная служба статистики.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Инвестиции поступали из 77 стран мира, при этом основными инвесторами, на которых пришлось почти 70% общего объема инвестиций, стали Россия - $1,67 млрд, Кипр - $427,7 млн, Великобритания - $404 млн, Нидерланды - $255 млн и Австрия - $250 млн.



Наибольшие объемы прямых инвестиций были направлены в финансовую и страховую деятельность - $2,825 млрд, торговлю и ремонт автотранспорта - $525 млн и промышленность - $475,2 млн.



Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) предприятий-резидентов Украины в экономику стран мира в 2016 году составил $20,7 млн - на 25,8% меньше показателя за 2015 год ($28) млн.



В 2016 году украинские предприятия инвестировали в 15 государств мира, при этом наибольшие объемы пришлись на Кипр, Виргинские острова, Австрию и РФ.



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