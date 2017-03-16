Украина получит кредитный транш от ЕС к началу апреля - депутат

По имеющимся данным, Украина может получить €600 млн от Евросоюза в конце марта-начале апреля

Украина получит макрофинансовую помощь от Евросоюза в размере €600 млн в конце марта-начале апреля. Об этом сообщила народный депутат Виктория Войтицкая на своей странице в Facebook.



"Официально: ЕС-Еврокомиссия только что приняла решение о предоставлении Украине €600 млн макрофинансового кредита. Деньги будут получены в конце марта, начале апреля", - написала она.



Ранее глава представительства ЕС Хюг Мингарелли сообщил, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в течение ближайших недель.



"Украина выполнила почти все условия выделения €600 млн макрофинансовой помощи… Выделение средств произойдет в течение ближайших недель", - сказал он.



В апреле 2014 года ЕС задекларировал готовность оказать финансовую помощь Украине общим объемом €11 млрд: €1,6 млрд - кредиты, €1,4 млрд - гранты, €5 млрд - от Европейского банка реконструкции и развития и €3 млрд - от Европейского инвестиционного банка.



В рамках кредитной программы Украина получила в общей сложности €600 млн. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом €1,8 млрд. В рамках этой программы Украина также получила пока только €600 млн, а выделение последующих кредитных траншей было приостановлено.



В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получила.



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