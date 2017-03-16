Украина получит кредитный транш от ЕС к началу апреля - депутат
Украина получит макрофинансовую помощь от Евросоюза в размере €600 млн в конце марта-начале апреля. Об этом сообщила народный депутат Виктория Войтицкая на своей странице в Facebook.
"Официально: ЕС-Еврокомиссия только что приняла решение о предоставлении Украине €600 млн макрофинансового кредита. Деньги будут получены в конце марта, начале апреля", - написала она.
Ранее глава представительства ЕС Хюг Мингарелли сообщил, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в течение ближайших недель.
"Украина выполнила почти все условия выделения €600 млн макрофинансовой помощи… Выделение средств произойдет в течение ближайших недель", - сказал он.
В апреле 2014 года ЕС задекларировал готовность оказать финансовую помощь Украине общим объемом €11 млрд: €1,6 млрд - кредиты, €1,4 млрд - гранты, €5 млрд - от Европейского банка реконструкции и развития и €3 млрд - от Европейского инвестиционного банка.
В рамках кредитной программы Украина получила в общей сложности €600 млн. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом €1,8 млрд. В рамках этой программы Украина также получила пока только €600 млн, а выделение последующих кредитных траншей было приостановлено.
В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получила.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
15673
-
2998
-
2699
-
2574
-
2493