МВФ из-за блокады перенес заседание по Украине - Минфин

МВФ перенес на короткий срок рассмотрение украинского вопроса из-за введения блокады оккупированного Донбасса

Международный валютный фонд (МВФ) перенес на короткий срок заседание программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса. Об этом сообщает Министерство финансов на официальном сайте.



Среди причин переноса - необходимость уточнение расчетов экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на захват предприятий в оккупированном Донбассе, а также в связи с признанием российской стороной "документов", которые выдают боевики Донбасса.



"Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон ради максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", - отметил министр финансов Александр Данилюк.



Ранее сообщалось, что рассмотрение программы с Украиной исчезло из повестки дня заседания Совета МВФ 20 марта.



На прошлой неделе был опубликован проект текста меморандума между Украиной и МВФ по программе расширенного финансирования EFF.



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В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



Министр финансов допускал, что Украина может получить очередной транш от МВФ уже на этой неделе, с 20 по 26 марта.



16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совнацбеза о транспортной блокаде временно оккупированных районов Донбасса.



С 13:00 15 марта 2017 года грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям были остановлены. Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.



Президент также одобрил на год санкции против банков с российским государственным капиталом, работающим в Украине.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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