В Кабмине не исключают курс 32 грн/долл к концу года - СМИ

При пессимистичном сценарии развития событий к концу года официальный курс может потерять 5,6 грн к доллару

При пессимистичном макроэкономическом сценарии Кабинета министров официальный курс на конец года может снизиться на 5,6 грн по отношению к доллару. Такой вывод делает Экономическая правда на основе имеющихся у нее двух сценариев макроэкономических показателей правительства.



Оптимистичный сценарий предполагает, что темпы развития экономики в 2017 году замедлятся на 1,2%, номинальный ВВП сократится на 25,8 млрд грн, а инфляция ускорится на 1,8 п.п.



К тому же блокада будет оказывать давление на гривню. К концу этого года национальная валюта может ослабнуть еще на 3 гривни по отношению к доллару.



Согласно пессимистическому сценарию, ВВП упадет на 2,5%. Влияние на номинальный ВВП составит минус 39 млрд грн. Инфляция добавит 8,5 п.п. В таком случае курс к концу 2017 года году упадет на 5,6 грн за доллар.



Из-за девальвации поступления от импортного НДС перекроют ожидаемый недобор этого налога от сокращения импорта. Аналогичная метаморфоза может произойти и с ввозной пошлиной.



Ожидается, что падение курса гривни будет основным бюджетным компенсатором.



Без учета курсовых колебаний бюджет потеряет около 10 млрд грн, но если гривня подешеввет согласно расчетам правительства, то государство соберет на 14,8 млрд грн налогов больше. В результате бюджет по доходам выйдет в плюс на 3,9-4,7 млрд грн.



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