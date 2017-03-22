Пенсии внутренне перемещенных лицам составили 11,5 млрд грн
Пенсионный фонд в прошлом году перечислил внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из оккупированных регионов Донбасса пенсий на 11,5 млрд грн. Об этом Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщает в своем отчете.
ПФУ отмечает, что это более чем вдвое меньше, чем в 2015 году.
В 2016 году расходы на пенсионные выплаты по всей Украине составили 249,8 млрд грн - на 12,3 млрд грн меньше по сравнению с 2015 годом. Это уменьшение связано, в основном, с приостановкой выплат пенсионерам из числа ВПЛ, объясняет Пенсионный фонд.
Всего на пенсионные выплаты пенсионерам из числа ВПЛ в 2016 году направлено 11,5 млрд грн - на 17,9 млрд грн меньше по сравнению с 2015 годом, когда годовые выплаты для пенсионеров из оккупированных регионов достигали почти 30 млрд грн.
"Вместе в результате проведенных мероприятий по подтверждению правомерности пенсионных выплат лицам из числа ВПЛ экономия средств Пенсионного фонда составила 13,5 млрд грн", - гласит отчет.
В декабря 2016 года пенсии выплачивались 548,9 тыс. пенсионеров из числа ВПЛ, что на 407,1 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. На неподконтрлльны территориях Донецкой и Луганской областей на август 2014 года находились 1,3 млн пенсионеров.
Однако очных данных о численности пенсионеров, находящихся на этих территориях, в частности, об умерших и выехавших в другие страны, нет, указывает ПФУ.
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