В январе госдолг вырос до 1,93 трлн грн - Минфин
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в январе увеличился на 0,34%. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.
Госдолг Украины вырос на 1,26 млрд грн, или $0,23 млрд - до 1,931 трлн грн, или $71,21 млрд.
Государственный долг к концу января составлял 1,652 трлн грн, или $60,91 млрд, в том числе внешний - 981,05 млрд грн, или $36,18 млрд.
Гарантированный государством долг составлял 279,33 млрд грн, или $10,3 млрд, в том числе внешний - 260,28 млрд грн, или $9,6 млрд.
Минфин объясняет госдолга в январе финансированием госбюджета за счет госзаимствований, а также капитализацией Укрэксимбанка и Ощадбанка.
Вчера сообщалось, что валовый внешний долг Украины на 1 января 2017 года составил $113,48 млрд, что на $5,25 млрд, или на 4,4%, ниже показателя на 1 января 2016 года.
В 2015 году валовый внешний долг Украины по сравнению с 2014 годом сократился на $7,6 млрд, или на 6%, - до $118,73 млрд.
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