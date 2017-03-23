В январе госдолг вырос до 1,93 трлн грн - Минфин

По данным Министерства финансов, в январе госдолг вырос из-за заимствований, а также капитализации Ощадбанка и Укрэксимбанка

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в январе увеличился на 0,34%. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



Госдолг Украины вырос на 1,26 млрд грн, или $0,23 млрд - до 1,931 трлн грн, или $71,21 млрд.



Государственный долг к концу января составлял 1,652 трлн грн, или $60,91 млрд, в том числе внешний - 981,05 млрд грн, или $36,18 млрд.



Гарантированный государством долг составлял 279,33 млрд грн, или $10,3 млрд, в том числе внешний - 260,28 млрд грн, или $9,6 млрд.



Минфин объясняет госдолга в январе финансированием госбюджета за счет госзаимствований, а также капитализацией Укрэксимбанка и Ощадбанка.



Вчера сообщалось, что валовый внешний долг Украины на 1 января 2017 года составил $113,48 млрд, что на $5,25 млрд, или на 4,4%, ниже показателя на 1 января 2016 года.



В 2015 году валовый внешний долг Украины по сравнению с 2014 годом сократился на $7,6 млрд, или на 6%, - до $118,73 млрд.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.