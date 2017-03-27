СМИ: Евро будет стоить меньше доллара, если Ле Пен победит
Если лидер Национального фронта Марин Ле Пен выиграет президентские выборы во Франции, курс евро опустится до 15-летнего минимума. Такой прогноз дают экономисты, опрошенные Bloomberg.
Они отмечают, что выигрыш Ле Пен будет иметь для евро тот же эффект, что и Brexit - для фунта.
23 из 38 экспертов считают, что курс единой европейской валюты может составить $1 или даже меньше в день объявления победы Ле Пен и на следующий день. Пятеро предрекают курс в этом случае на уровне 95 центов или ниже. Такое воздействие на курс объясняется тем, что Ле Пен неоднократно анонсировала референдум по евро в случае своей победы, а также повторную деноминацию госдолга Франции.
Bloomberg напоминает, что британский фунт на следующий день подешевел до 30-летнего минимума в паре с долларом - $1,32.
Что касается вероятности победы Ле Пен, она составляет около 20%. Эммануэлю Макрону эксперты, опрошенные изданием, дают порядка 61%.
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