В госбюджет поступило 2 млрд грн военного сбора
В государственный бюджет в январе-феврале уплачено почти 2 млрд грн военного сбора. Об этом рассказал директор департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк.
"Нынешняя уплата военного сбора по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 465,4 млн грн, или на 30,7%. В феврале поступления от военного сбора составили почти 1,1 млрд грн, что превышает показатель соответствующего периода прошлого года на 258,3 млн грн, или на 31%", - отметил Дроняк.
Он сообщил также, что за первые два месяца текущего года собрано почти 22,6 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года эта сумма выросла почти на 6,2 млрд грн, или 37,8%.
В феврале поступления налога на доходы физических лиц составили 12,4 млрд грн, что превышает показатель соответствующего периода прошлого года на 3,3 млрд грн, или 36,5%.
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