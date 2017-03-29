В госбюджет поступило 2 млрд грн военного сбора

За первые два месяца текущего года украинцы заплатили около 2 млрд грн военного сбора

В государственный бюджет в январе-феврале уплачено почти 2 млрд грн военного сбора. Об этом рассказал директор департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк.



"Нынешняя уплата военного сбора по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 465,4 млн грн, или на 30,7%. В феврале поступления от военного сбора составили почти 1,1 млрд грн, что превышает показатель соответствующего периода прошлого года на 258,3 млн грн, или на 31%", - отметил Дроняк.



Он сообщил также, что за первые два месяца текущего года собрано почти 22,6 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года эта сумма выросла почти на 6,2 млрд грн, или 37,8%.



В феврале поступления налога на доходы физических лиц составили 12,4 млрд грн, что превышает показатель соответствующего периода прошлого года на 3,3 млрд грн, или 36,5%.



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