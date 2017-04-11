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Глава миссии МВФ обсудил с Гройсманом реформы в Украине

11.04.2017 18:07
Премьер-министр встретился с главой миссии Международного валютного фонда в Украине
Владимир Гройсман, Рон ван рден (фото - пресс-служба Кабмина)

Международный валютный фонд (МВФ) приветствует результаты работы украинского правительства в части энергетической реформы и реформы банковского сектора. Об этом сообщил глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом, пишет пресс-служба Кабмина.

"Мы приветствуем, что в числе ваших приоритетов - земельный и пенсионная реформы. И мы всегда готовы оказывать помощь. Поэтому мы ведем переговоры с вашими коллегами в правительстве о том, как продвигать эти реформы, - сказал Рон ван Роден.

Говоря о пенсионной реформе, представитель МВФ подчеркнул, что дискуссии по этому поводу ведутся довольно активно, и проект реформы уже содержит много хороших элементов, но его окончательное формирование требует времени. Гройсман напомнил, что техническая работа по этим вопросам должна завершиться уже в мае.

Вчера сообщалось, что миссия МВФ для четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины может начать работу в Киеве в мае.

3 апреля Совет директоров МВФ одобрил четвертый транш для Украины по программе расширенного финансирования EFF в сумме $1 млрд.

На сайте Министерства финансов обнародован текст меморандума между Украиной и Фондом, а также письмо директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард от 2 марта 2017 года.

В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 г. после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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