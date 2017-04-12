Арестованы деньги компании Тедис Украина на счету в ПриватБанке
Печерский районный суд наложил арест на корпоративные права и средства на счете компании Тедис Украина в киевском отделении ПриватБанка. Об этом говорится в решении суда по делу N757/19547/17-к.
Следствие установило, что компания наладила реализацию табачных изделий без использования РРО. Поскольку табачная продукция является подакцизным товаром, такие продажи нарушают действующее законодательство.
Суд пришел к выводу, что средства, полученные от такой реализации, получены незаконным путем, поэтому подлежат аресту. 3 апреля суд постановил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям и сотрудникам Тедис Украины распоряжаться ими любым образом. Компании разрешено отчуждать средства только на выплату обязательных платежей в бюджет и заработную плату сотрудников.
5 апреля суд арестовал все денежные средства на расчетном счете компании в столичном отделении ПриватБанка. При этом не запрещено принятие поступлений на счет, однако банк обязан уведомлять правоохранительные органы о таких поступлениях и предоставлять информацию о каждой подобной трансакции.
На прошлой неделе в компании заявили об аресте банковских счетов и изъятии товара, ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд грн.
Генеральная прокуратура подозревает руководство Антимонопольного комитета в получении взяток от Тедис Украины, а саму компанию в выводе 2,5 млрд грн в Россию через фиктивные фирмы.
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