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Минфин согласует с МВФ пенсионную реформу до конца недели

12.04.2017 15:42
Министерство финансов намерено до конца недели согласовать с миссией МВФ свой вариант пенсионной реформы
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Министерство финансов до конца недели согласует с миссией Международного валютного фонда (МВФ), работающей в стране, проект пенсионной реформы. Об этом сообщил сегодня, 12 апреля, министр финансов Александр Данилюк, передает УНИАН.

"Думаю, что до окончания работы миссии МВФ (к концу недели - ред.) мы все согласуем", - сказал Данилюк.

Вчера премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что в рамках пенсионной реформы более 5,5 млн украинских пенсионеров получат повышение ежемесячных выплат на сумму от 200 до тысячи грн.

Также в рамках реформы с 1 октября правительство отменил налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, МВФ, Данилюк
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