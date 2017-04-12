Минфин согласует с МВФ пенсионную реформу до конца недели

Министерство финансов намерено до конца недели согласовать с миссией МВФ свой вариант пенсионной реформы

Министерство финансов до конца недели согласует с миссией Международного валютного фонда (МВФ), работающей в стране, проект пенсионной реформы. Об этом сообщил сегодня, 12 апреля, министр финансов Александр Данилюк, передает УНИАН.



"Думаю, что до окончания работы миссии МВФ (к концу недели - ред.) мы все согласуем", - сказал Данилюк.



Вчера премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что в рамках пенсионной реформы более 5,5 млн украинских пенсионеров получат повышение ежемесячных выплат на сумму от 200 до тысячи грн.



Также в рамках реформы с 1 октября правительство отменил налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.