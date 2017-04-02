НБУ и Минфин уже представили МВФ оценку эффекта блокады Донбасса

По словам главы НБУ, Украина согласовала с МВФ оценку эффекта торговой блокады Донбасса; сейчас проходят внутренние процедуры Фонда

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов уже согласовали на рабочем уровне с экспертами Международного валютного фонда (МВФ) оценки эффекта торговой блокады Донбасса. Об этом сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева в интервью Укринформу.



"МВФ взял предоставленне украинской стороной макроэкономические прогнозы за основу для обновления собственных прогнозов", - сказала Гонтарева.



Она добавила, что согласование состоялось на прошлой неделе. Сейчас продолжаются внутренние процедуры Фонда, необходимые для обновления макропрогнозов и связанных показателей и назначения новой даты заседания Совета директоров.



"После принятия утвердительного решения Совета, которое назначено на 3 апреля, до получения транша уже ждать недолго - обычно проходит несколько дней", - сообщила глава Нацбанка.





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