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НБУ и Минфин уже представили МВФ оценку эффекта блокады Донбасса

02.04.2017 17:06
По словам главы НБУ, Украина согласовала с МВФ оценку эффекта торговой блокады Донбасса; сейчас проходят внутренние процедуры Фонда
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов уже согласовали на рабочем уровне с экспертами Международного валютного фонда (МВФ) оценки эффекта торговой блокады Донбасса. Об этом сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева в интервью Укринформу.

"МВФ взял предоставленне украинской стороной макроэкономические прогнозы за основу для обновления собственных прогнозов", - сказала Гонтарева.

Она добавила, что согласование состоялось на прошлой неделе. Сейчас продолжаются внутренние процедуры Фонда, необходимые для обновления макропрогнозов и связанных показателей и назначения новой даты заседания Совета директоров.

"После принятия утвердительного решения Совета, которое назначено на 3 апреля, до получения транша уже ждать недолго - обычно проходит несколько дней", - сообщила глава Нацбанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Министерство финансов, МВФ, Гонтарева
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