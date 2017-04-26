Кабмин выделил дополнительные 45 млн грн Харьковской области

Правительство выделило Харьковской облатс идополнительные средства на ликвидацию последствий взрыва в Балаклее

Кабмин выделил Харьковской облгосадминистрации еще 45 млн грн на ликвидацию последствий взрыва в Балаклее. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент LIGA.net.



Как пояснил первый вице-премьер министр Степан Кубив, средства будет выделены из резервного фонда для проведения восстановительных работ.



Ранее Кабмин выделил 100 млн грн на ликвидацию последствий трагедии.



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