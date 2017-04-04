Всемирный банк ухудшил прогноз по инфляции в Украине

Согласно новому прогнозу Всемирного банка, в этом году цены в Украине вырастут в среднем на 10%

Фото: EPA

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Украины на этот год (2%), но повысил прогнозный уровень инфляции - с 8,5% до 10%. Об этом рассказали сегодня, 4 апреля, представители ВБ, пишет УНИАН.



По их словам, проведенное в Украине повышение минимальной заработной платы вынудило Всемирный банк ухудшить прогноз по инфляции на 2017 год. "Сейчас мы ожидаем инфляцию на уровне 10%", - сообщила ведущий экономист представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.



Прогноз экономического роста в Украине остается умеренным, отметили во Всемирном банке.



Национальный банк Украины в связи с торговой блокадой оккупированных районов Донбасса ухудшил прогноз роста ВВП на этот год - с 2,8% до 1,9%. Существенных изменений в прогнозах инфляции не ожидается - 9,1% в 2017 году и 6% в 2018 году.



Реальный валовый внутренний продукт Украины (с учетом сезонного фактора) в 2016 году вырос на 2,3%, сообщил Госстат.



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Информационное агентство

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