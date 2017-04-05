Бизнес-климат в Украине остается неудовлетворительным - ЕБРР
У иностранных инвесторов нет большого аппетита на украинские активы, так как бизнес-климат в стране остается неудовлетворительным. Об этом в интервью LIGA.net рассказал управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.
"К сожалению, руководство страны часто думает, что инвесторы просто мечтают о том, чтобы прийти сюда и вложить деньги. Но это не так", - сказал Малиж.
По его словам, инвесторов отпугивает то, как работают украинские суды, прокуратура и налоговая. Малиж также отмечает высокий уровень зарегулированности бизнеса. В качестве примера, он приводит украинские порты, где, помимо высоких пошлин, препятствием для начала работы инвестора является необходимость получить множество разрешений в различных инстанциях.
"Для судоходных компаний в бассейне Черного моря выбор не стоит между Одессой, Черноморском и Южным. Он стоит между Украиной, Румынией, Турцией, Грузией и другими странами. И тут инвестор, наверное, выберет не Южный, не Одессу, а, например, румынскую Констанцу", - сказал Малиж.
Читайте также полную версию интервью с Франсисом Малижем.
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