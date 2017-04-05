Резервы НБУ за март сократились на $400 млн

За прошлый месяц золотовалютные резервы Украины сократились на 2,2%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля составили $15,123 млрд, что на 2,2%, или на $0,4 млрд меньше показателя предыдущего месяца. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



НБУ объясняет, что причиной сокращения резервов стала необходимость осуществления платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.



С резервов на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $582,1 млн. Из них $541,5 млн - на обслуживание по облигациям внешнего государственного займа и обслуживание по ОВГЗ, деноминированных в валюте. Платежи Национального банка в пользу Международного валютного фонда в марте составили $16 млн. Кроме того на динамику международных резервов оказали влияние следующие факторы:

благоприятная конъюнктура на внешних рынках, которая дала Национальному банку возможность выкупать излишки валюты на межбанковском валютном рынке. По итогам марта путем проведения интервенций Национальный банк купил для пополнения международных резервов $128,3 млн (в т.ч. $91 млн - по интервенциями в форме запроса лучшего курса). В течение прошлого месяца Национальный банк не проводил интервенций по продаже валюты;

поступления средств в рамках внешнего финансирования. В марте Национальный банк получил кредит от Национального банка Швейцарии на сумму $100 млн. По состоянию на 01 апреля объем международных резервов Украины покрывал 3,3 месяца будущего импорта и был достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.



Четвертый транш по программе расширенного финансирования Международного валютного фонда будет зачислен в резервы Нацбанка. Благодаря этому резервы в ближайшее время превысят $16 млрд.



Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, перечисление транша в Украину уже началось.



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