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Минфин планирует начать занимать на внешних рынках в этом году

07.04.2017 16:34
Министр Александр Данилюк сообщил, что уже во второй половине года планируется выйти на внешние рынки
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Минфин планирует выйти на внешние рынки заимствований во второй половине года. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в комментарии журналистам.

"Программа (сотрудничества с МВФ - ред.) завершается в 2019 году. Мы должны быть самодостаточными и получить возможность к этому времени выходить на рынки. Начинать нужно уже в этом году. Мы планируем выйти на рынки во второй половине этого года", - сказал он.

Данилюк отметил, что сейчас активно занимается этим вопросом. "Нужно встречаться с инвесторами, говорить о том, что происходит в Украине. Сейчас, к сожалению, об этом мало знают, о том, что происходит с нашими реформами. Над этим нужно работать, встречаться с инвесторами, восстанавливать доверие к правительству, к Украине как к надежному заемщику", - добавил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов, Данилюк
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