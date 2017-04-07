Минфин планирует начать занимать на внешних рынках в этом году

Министр Александр Данилюк сообщил, что уже во второй половине года планируется выйти на внешние рынки

Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Минфин планирует выйти на внешние рынки заимствований во второй половине года. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в комментарии журналистам.



"Программа (сотрудничества с МВФ - ред.) завершается в 2019 году. Мы должны быть самодостаточными и получить возможность к этому времени выходить на рынки. Начинать нужно уже в этом году. Мы планируем выйти на рынки во второй половине этого года", - сказал он.



Данилюк отметил, что сейчас активно занимается этим вопросом. "Нужно встречаться с инвесторами, говорить о том, что происходит в Украине. Сейчас, к сожалению, об этом мало знают, о том, что происходит с нашими реформами. Над этим нужно работать, встречаться с инвесторами, восстанавливать доверие к правительству, к Украине как к надежному заемщику", - добавил он.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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