Минфин планирует начать занимать на внешних рынках в этом году
Минфин планирует выйти на внешние рынки заимствований во второй половине года. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в комментарии журналистам.
"Программа (сотрудничества с МВФ - ред.) завершается в 2019 году. Мы должны быть самодостаточными и получить возможность к этому времени выходить на рынки. Начинать нужно уже в этом году. Мы планируем выйти на рынки во второй половине этого года", - сказал он.
Данилюк отметил, что сейчас активно занимается этим вопросом. "Нужно встречаться с инвесторами, говорить о том, что происходит в Украине. Сейчас, к сожалению, об этом мало знают, о том, что происходит с нашими реформами. Над этим нужно работать, встречаться с инвесторами, восстанавливать доверие к правительству, к Украине как к надежному заемщику", - добавил он.
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