ЕС выделил Украине €10 млн на реформу госсектора
Европейский союз (ЕС) выделил Украине первый транш в сумме €10 млн в рамках программы "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине". Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
ЕС отметил продвижение реформ в украинском госсекторе.
"Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать по открытым конкурсам", - заверил министр Кабинета министров Александр Саенко.
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