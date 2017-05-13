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ЕС выделил Украине €10 млн на реформу госсектора

13.05.2017 15:36
ЕС выделил Украине первый транш в рамках программы "Поддержка комплексной реформы государственного управления"
Фото: EPA

Европейский союз (ЕС)  выделил Украине первый транш в сумме €10 млн в рамках программы "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине". Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

ЕС отметил продвижение реформ в украинском госсекторе.

"Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать по открытым конкурсам", - заверил министр Кабинета министров Александр Саенко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ, ассоциация с ЕС
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