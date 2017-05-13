ЕС выделил Украине €10 млн на реформу госсектора

ЕС выделил Украине первый транш в рамках программы "Поддержка комплексной реформы государственного управления"

Европейский союз (ЕС) выделил Украине первый транш в сумме €10 млн в рамках программы "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине". Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.



ЕС отметил продвижение реформ в украинском госсекторе.



"Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать по открытым конкурсам", - заверил министр Кабинета министров Александр Саенко.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.