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Депутаты поддержали договор о сотрудничестве с Хорватией

17.05.2017 11:28
Парламент ратифицировал соглашение об экономическом сотрудничестве между Украиной и Хорватией

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Хорватией об экономическом сотрудничестве. Как передает корреспондент LIGA.net, за ратификацию соглашения между правительствами Украины и Республики Хорватия об экономическом сотрудничестве (законопроект N0138) проголосовал 231 депутат.

Правительства намерены содействовать деловым кругам своих стран в установлении контактов, проведении выставок, ярмарок, семинаров и конференций. Планируется создать совместную комиссию по вопросам экономического сотрудничества.

Финансироваться работа комиссии с украинской стороны будет за счет бюджетной программы по обеспечению двустороннего сотрудничества Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Законотворчество
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