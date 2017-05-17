Депутаты поддержали договор о сотрудничестве с Хорватией

Парламент ратифицировал соглашение об экономическом сотрудничестве между Украиной и Хорватией

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Хорватией об экономическом сотрудничестве. Как передает корреспондент LIGA.net, за ратификацию соглашения между правительствами Украины и Республики Хорватия об экономическом сотрудничестве (законопроект N0138) проголосовал 231 депутат.



Правительства намерены содействовать деловым кругам своих стран в установлении контактов, проведении выставок, ярмарок, семинаров и конференций. Планируется создать совместную комиссию по вопросам экономического сотрудничества.



Финансироваться работа комиссии с украинской стороны будет за счет бюджетной программы по обеспечению двустороннего сотрудничества Украины.



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