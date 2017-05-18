С новым стажем. Что Кабмин изменит в пенсионной системе

Правительство готовит кардинальные новшества при назначении и расчете пенсий

Кабмин презентовал проект пенсионной реформы. Как заявил премьер Владимир Гройсман, инициативы правительства позволят осовременить пенсии для действующих пенсионеров и сократить дефицит Пенсионного фонда в будущем. LIGA.net выбрала ключевые новации, предложенные Кабмином, и ответила на главные вопросы, касающиеся реформы пенсионной системы страны.

Увеличат ли пенсионный возраст?

Формально пенсионный возраст увеличен не будет (сейчас - 60 лет для мужчин и 58 для женщин). Вместе с тем Кабмин планирует увеличить требования к страховому стажу для получения пенсии. Если сегодня он составляет 15 лет, то в 2018 году увеличится до 25, а затем будет в течение 10 лет до 2028 года повышен до 35 лет (каждые 12 месяцев будет добавляться по году). Соответственно, без наличия минимального страхового стажа гражданин не сможет рассчитывать на пенсию даже при достижении 60-летнего возраста.

Что делать, если страхового стажа окажется недостаточно?

Кабмин вводит гибкий коридор пенсионного возраста. Начиная с 2018 года, граждане со страховым стажем от 15 до 25 лет смогут выйти на пенсию в 63 года. Если в возрасте 65 лет у таких граждан не наберется даже 15 лет стажа, государство им назначит социальную помощь. К 2028 году требования усилятся: 35 лет стажа для пенсии в 60 лет, 25-35 лет стажа для пенсии в 63 года и социальная пенсия в 65 лет при стаже менее 25 лет.

По задумке Кабмина, граждане также смогут докупить до 5 лет трудовой деятельности. Покупка страхового стажа будет происходить с регрессивным коэффициентом к уплачиваемым взносам. К примеру, при покупке 1 года стажа коэффициент составит 2, а при покупке 5 лет - 1,2. По текущим расчетам Кабмина, один год стажа будет стоить около 17 тыс грн.

А что будет с пенсионным возрастом бюджетников?

Кабмин планирует отменить назначение пенсий за выслугу лет в бюджетной сфере. Исключением будут лишь военнослужащие. К примеру, учителя и медики с 1 января 2018 года право на досрочную пенсию за выслугу лет потеряют. Они смогут получать пенсию в 60-65 лет на равных основаниях с остальными гражданами.

Будут ли увеличены пенсии?

Пенсии увеличатся, но не для всех. Сегодня в силу несовершенства нормативной базы сложилась ситуация, когда граждане, вышедшие на пенсию в условном 2012-ом году получают меньше, чем те, кто вышел в 2016-ом. В результате коэффициент замещения (отношение пенсии к средней зарплате) для первых может составлять 20%, а для вторых - 60%. Другими словами, разрыв в пенсиях для людей с одинаковым страховым стажем может отличаться в 3 раза.

Кабмин предлагает расчет пенсий по новой формуле, предполагающую единый подход для всех пенсионеров. В формуле будет использован показатель средней зарплаты за 2014-2016 гг. на уровне 3764 гривен (а не диапазон 1,2-3,7 тыс грн, как раньше). По данным Кабмина, осовременивание пенсий коснется более 5 млн украинцев (сегодня в Украине 11,9 млн пенсионеров, 8 млн из которых получают минимальную пенсию).

Перерасчет пенсий по новой формуле произойдет уже 1 октября 2017 года. Минимальная пенсия составит 1373 грн. По данным Кабмина, в результате осовременивания пенсий 1,3 млн пенсионеров получат надбавки в размере до 200 гривен, 1,2 млн пенсионеров - от 200 до 500 грн, 2 млн людей - от 500 до 1000 грн. Надбавки еще более миллиона пенсионеров превысят 1000 грн.

Кабмин также планирует внедрить автоматическую ежегодную индексацию пенсий для защиты от инфляции. Пенсии должны будут расти не менее чем на 50% роста среднемесячных зарплат за три года и не менее чем на 50% от индекса потребительских цен (общего роста цен).

А если продолжить работать после 60-лет?

Кабмин хочет стимулировать пенсионеров к более продолжительной трудовой деятельности и более позднему выходу на пенсию. За каждый отработанный год после достижения 60-ти лет пенсионер получит надбавку в размере 0,5% за каждый дополнительный месяц стажа. А при выходе на пенсию с отсрочкой в пять лет бонус начисляется в размере 0,75%. Кабмин также планирует отменить ограничение размера пенсий работающим пенсионерам (85% от размера пенсии).

Будет ли внедрена накопительная система пенсионного страхования с индивидуальными счетами?

Исходя из презентации Кабмина, полноценного второго уровня пенсионной системы пока не предусматривается. С 1 января 2019 года заработает Накопительный пенсионный фонд профессиональных пенсионных программ, но лишь для отдельных категорий лиц в возрасте младше 35 лет. Речь, в частности, может идти о гражданах, занятых на вредном производстве (так называемые списки профессий 1 и 2). Их работодатели будут платить повышенную ставку ЕСВ в размере 29-37%.

Олег Сорочан

