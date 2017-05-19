Кабмин предложит повысить пенсии военным пенсионерам
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал до конца года внести в парламент законопроект, который позволит с 1 января 2018 года повысить пенсии военным пенсионерам. Премьера цитирует правительственный портал.
"Я уверяю всех просто сейчас с трибуны Верховной Рады - до конца года внесем закон об осовременивании пенсий военным пенсионерам", - сказал Гройсман.
17 мая стало известно, что Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе. Формально пенсионный возраст увеличен не будет (сейчас - 60 лет для мужчин и 58 для женщин). Вместе с тем правительство планирует увеличить требования к страховому стажу для получения пенсии.
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