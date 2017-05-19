 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.20  26.45   EUR:  28.90  29.51
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Кабмин предложит повысить пенсии военным пенсионерам

19.05.2017 12:43
До конца года правительство собирается внести законопроект о повышении пенсий военным пенсионерам
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал до конца года внести в парламент законопроект, который позволит с 1 января 2018 года повысить пенсии военным пенсионерам. Премьера цитирует правительственный портал.

"Я уверяю всех просто сейчас с трибуны Верховной Рады - до конца года внесем закон об осовременивании пенсий военным пенсионерам", - сказал Гройсман.

17 мая стало известно, что Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе. Формально пенсионный возраст увеличен не будет (сейчас - 60 лет для мужчин и 58 для женщин). Вместе с тем правительство планирует увеличить требования к страховому стажу для получения пенсии.

Читайте также - С новым стажем. Что Кабмин изменит в пенсионной системе

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, КМУ, Гройсман
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров