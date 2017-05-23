Минфин выявил злоупотребления с НДС на 2 млрд грн

С момента запуска реестра автоматического возмещения НДС зафиксированы злоупотребления на 2 млрд грн, сообщил госсекретарь Минфина

С момента запуска реестра автоматического возмещения НДС система зафиксировала потенциальные злоупотребления компаний-налогоплательщиков на общую сумму 2 млрд грн. Об этом рассказал государственный секретарь Министерства финансов Евгений Капинус в интервью Бизнесу.



"С начала работы системы выявлено проблемных сумм к возмещению около 2 млрд грн", - сообщил он.



Реестр заявок на возмещение НДС начал работу с апреля 2017 года. Пока что он работает в тестовом режиме, а Государственная фискальная служба (ГФС) не имеет права блокировать налоговые накладные компаний-налогоплательщиков.



Пользуясь этим, некоторые украинские компании, которые претендуют на возмещение НДС, отмечают некорректные суммы с целью увеличения будущих возмещений, сообщил Капинус. Однако тестовый режим работы реестра вовсе не означает, что система не фиксирует злоупотребления со стороны бизнеса.



"Система сейчас в автоматическом режиме не блокирует налоговые накладные, но она показывает проблемные суммы. Их видно. Фиксируется, если та или иная налоговая накладная имеет проблемы. И это дало основание для того, чтобы ГФС обратила внимание на эту накладную", - отметил он.



Таким образом, ГФС имеет все возможности для осуществления контроля, заверил госсекретарь Минфина.



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